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Зарина Дияс уступила в первом круге US Open

2 Сентября 2020 13:31
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Зарина Дияс уступила в первом круге US Open

ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс завершила выступление в рамках турнира серии «Большого Шлема» US Open, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В матче первого круга соревнований соперницей нашей теннисистки выступила представительница США Бернарда Пера. Поединок завершился со счетом - 7:6 (7:4), 6:0 в пользу соперницы Дияс.

Добавим, что ранее турнир покинул еще один представитель команды Казахстана Александр Бублик. Трое остальных казахстанских теннисистов Михаил Кукушкин, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева продолжают выступление в рамках соревнований.


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