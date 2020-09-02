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Зарина Дияс уступила в первом круге US Open
2 Сентября 2020 13:31
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ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс завершила выступление в рамках турнира серии «Большого Шлема» US Open, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В матче первого круга соревнований соперницей нашей теннисистки выступила представительница США Бернарда Пера. Поединок завершился со счетом - 7:6 (7:4), 6:0 в пользу соперницы Дияс.
Добавим, что ранее турнир покинул еще один представитель команды Казахстана Александр Бублик. Трое остальных казахстанских теннисистов Михаил Кукушкин, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева продолжают выступление в рамках соревнований.
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