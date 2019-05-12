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Зарина Дияс уступила в финале международного турнира в Японии
12 Мая 2019 16:17 122
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка упустила победу в финале международного турнира ITF, который проходил в Фукуоке (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Дияс потерпела поражение от британской спортсменки Хизер Уотсон. Соперница Зарины одержала победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 7:6(7:4).
Fukuoka International Women's Tennis 2019 входит в категорию международных турниров ITF. Призовой фонд турнира в этом году составил 60,000 долларов США.
Ключевые слова: Спорт,
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