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    18:10, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Зарина Дияс уступила в финале квалификации турнира в Мадриде

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в основную сетку турнира в Мадриде. В финале квалификации она обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Для победы Козловой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу украинки. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

    Козлова ни разу не подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. Её соперница Дияс один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов.

    Призовой фонд турнира в Мадриде составляет €2 549 105. Финал пройдёт 8 мая. Предыдущей победительницей соревнования является Кики Бертенс из Нидерландов. В финале она обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 6:4, 6:4.



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