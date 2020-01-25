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Зарина Дияс уступила десятой ракетке мира на Australian Open
25 Января 2020 19:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс уступила в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Кики Бертенс из Нидерландов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Игра состоялась сегодня, 25-го января в Мельбурне (Австралия). Теннисистки провели на корте почти 100 минут. Бертенс обыграла Дияс со счетом 6:2 и 7:6.
В 1/8 финала Бертенс встретится с Гарбинье Мугуруса из Испании.
Теннисистки встречались на корте второй раз — первый матч состоялся в 2015 году. Тогда победу одержала казахстанская теннисистка со счетом 6:4 и 6:4.
Отметим, что в рейтинге WTA Зарина занимает 73-ю строчку, тогда как Бертенс идет десятой.
Ключевые слова: Спорт,
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