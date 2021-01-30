Зарина Дияс сыграет в основной сетке турнира с призовым фондом в полмиллиона долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошла жеребьевка женского турнира Gippsland Trophy, который 31 января стартует в Мельбурне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, в первом круге основной сетки турнира казахстанка Зарина Дияс встретится с 51-ой ракеткой мира Лаурой Зигемунд (Германия).

Симона Халеп (1), Наоми Осака (2), Элина Свитолина (3), Арина Соболенко (4), Йоханна Конта (5), Ига Швентек (6), Элиза Мертенс (7), Каролина Мухова (8), Екатерина Александрова (9) и Ван Цян (10) начнут соревнование со второго круга.

Добавим, призовой фонд турнира составляет 565 тысяч долларов США.