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    00:30, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Зарина Дияс стартовала с победы на турнире в Чарльстоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка разгромила россиянку Наталью Вихлянцеву в первом круге соревнований в американском Чарльстоне- 6:3, 6:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

    Матч продлился 1 час и 15 минут. 27-летняя Зарина, занимающая 88-е место в мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов и трижды ошибалась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались. Во втором раунде турнира Volvo Car Open Дияс сыграет либо с немкой Андреа Петкович, либо со своей соотечественницей Юлией Путинцевой.

    Там же в Чарльстоне Ярослава Шведова уступила в стартовом раунде японке Мисаки Дои - 3:6, 3:6. За 1 час и 25 минут казахстанка реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, а также допустила пять двойных ошибок.

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