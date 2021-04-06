00:30, 06 Апрель 2021 | GMT +6
Зарина Дияс стартовала с победы на турнире в Чарльстоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка разгромила россиянку Наталью Вихлянцеву в первом круге соревнований в американском Чарльстоне- 6:3, 6:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.
Матч продлился 1 час и 15 минут. 27-летняя Зарина, занимающая 88-е место в мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов и трижды ошибалась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались. Во втором раунде турнира Volvo Car Open Дияс сыграет либо с немкой Андреа Петкович, либо со своей соотечественницей Юлией Путинцевой.
Там же в Чарльстоне Ярослава Шведова уступила в стартовом раунде японке Мисаки Дои - 3:6, 3:6. За 1 час и 25 минут казахстанка реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, а также допустила пять двойных ошибок.