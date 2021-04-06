Зарина Дияс стартовала с победы на турнире в Чарльстоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка разгромила россиянку Наталью Вихлянцеву в первом круге соревнований в американском Чарльстоне- 6:3, 6:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Матч продлился 1 час и 15 минут. 27-летняя Зарина, занимающая 88-е место в мировой классификации, реализовала шесть брейк-пойнтов и трижды ошибалась при подаче. Ранее между собой спортсменки не встречались. Во втором раунде турнира Volvo Car Open Дияс сыграет либо с немкой Андреа Петкович, либо со своей соотечественницей Юлией Путинцевой.

Там же в Чарльстоне Ярослава Шведова уступила в стартовом раунде японке Мисаки Дои - 3:6, 3:6. За 1 час и 25 минут казахстанка реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, а также допустила пять двойных ошибок.