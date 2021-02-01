Зарина Дияс снялась с турнира Gippsland Trophy в Мельбурне

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанка Зарина Дияс снялась с турнира Gippsland Trophy, который проходит в Мельбурне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все нормально, да, снялась. Ничего серьезного, просто небольшие проблемы с животом. Буду готовиться к Открытому чемпионату Австралии», - прокомментировала Зарина Дияс.

На матч против Лауры Зигемунд вместо представительницы Казахстана вышла Моника Никулеску.

Ранее прошла жеребьевка женского турнира Gippsland Trophy.

В первом круге основной сетки турнира казахстанка Зарина Дияс должна была встретиться с 51-ой ракеткой мира Лаурой Зигемунд (Германия).

Симона Халеп (1), Наоми Осака (2), Элина Свитолина (3), Арина Соболенко (4), Йоханна Конта (5), Ига Швентек (6), Элиза Мертенс (7), Каролина Мухова (8), Екатерина Александрова (9) и Ван Цян (10) начнут соревнование со второго круга.

Добавим, что призовой фонд турнира составляет 565 тысяч долларов США.