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    15:22, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Зарина Дияс прошла во второй круг турнира в Индиан-Уэллс

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 108-я ракетка мира, казахстанка Зарина Дияс, одолела японку Нао Хибино, занимающую 121-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 6:3 на старте турнира серии WTA 1000, передает МИА «Казинформ».

    По информации Федерации тенниса Казахстана, за 1 час и 14 минуты матча 27-летняя Зарина выполнила два эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 26-летняя японка один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка. Дияс сократила отставание в личных встречах с Хибино до 2:3.

    «Во втором круге соревнований BNP Paribas Open казахстанка сыграет с пятой ракеткой мира, чемпионкой Ролан Гаррос-2021 Барборой Крейчиковой из Чехии», - сообщила ФТК в Instagram.


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