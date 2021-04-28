20:20, 27 Апрель 2021 | GMT +6
Зарина Дияс прошла во второй круг квалификации турнира Madrid Open
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла во второй раунд квалификации турнира Madrid Open, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
В первом круге она переиграла итальянку Мартину Тревисан со счетом 6:2; 6:4.
Во втором, заключительном квалификационном раунде Дияс предстоит встретиться с украинской теннисисткой Катериной Козловой. В случае победы казахстанка выйдет в основную сетку турнира.