Зарина Дияс прошла во второй круг квалификации турнира Madrid Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла во второй раунд квалификации турнира Madrid Open, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В первом круге она переиграла итальянку Мартину Тревисан со счетом 6:2; 6:4.

Во втором, заключительном квалификационном раунде Дияс предстоит встретиться с украинской теннисисткой Катериной Козловой. В случае победы казахстанка выйдет в основную сетку турнира.