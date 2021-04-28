РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:20, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Зарина Дияс прошла во второй круг квалификации турнира Madrid Open

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла во второй раунд квалификации турнира Madrid Open, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В первом круге она переиграла итальянку Мартину Тревисан со счетом 6:2; 6:4.

    Во втором, заключительном квалификационном раунде Дияс предстоит встретиться с украинской теннисисткой Катериной Козловой. В случае победы казахстанка выйдет в основную сетку турнира.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:28
    Детям раздали просроченный йогурт в школе Алматинской области: директор наказан
    Сегодня, 22:13
    4,3 млрд получат актюбинцы от фонда «Қазақстан халқына»
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!