Зарина Дияс прошла в следующий раунд парного разряда «Уимблдона»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вместе с австралийкой Ариной Родионовой победила на старте парного турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Зарина и Арина играли против второго дуэта нынешнего розыгрыша «Уимблдона» - Тимеей Бабош (Венгрия) и Кристиной Младенович (Франция). С 2018 года Бабош и Младенович в дуэте выиграли четыре Больших шлема в парных разрядах. Дияс и Родионова сотворили пока самую громкую сенсацию в парном разряде, разгромив именитых соперниц со счетом 6:1, 6:2.

За 1 час и 13 минут игрового времени Дияс и Родионова один раз подали навылет и реализовали пять брейк-пойнтов. Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий круг одиночного разряда Уимблдонского турнира. В своем втором матче наша теннисистка проиграла испанке Пауле Бадосе со счетом 4:6, 1:6. За 1 час и 20 минут матча Путинцева ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала два брейка, а Бадоса выполнила два эйса, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Это была первая официальная встреча спортсменок.Но Юлия остается в Лондоне. Завтра в паре с Анной Калинской (Россия) она будет играть против Саманты Стосур (Автралия) и Коко Вандевеге (США).