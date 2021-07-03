Зарина Дияс проиграла во втором раунде парного разряда «Уимблдона»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Россиянка Варвара Грачёва и Оксана Калашникова из Грузии победили австралийку Арину Родионову и Зарину Дияс из Казахстана во втором круге парного Уимблдона — 6/3, 6/1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Встреча продлилась 59 минут. Варвара и Оксана реализовали шесть брейк-пойнтов, выполнили два эйса и один раз ошиблись при подаче. Арина и Зарина дважды брали подачу оппоненток и допустили две двойные ошибки.



