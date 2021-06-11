РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:16, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Зарина Дияс проиграла в третьем раунде турнира в Великобритании

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пройти в следующий раунд плей-офф турнира серии WTA в Ноттингеме (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В третьем раунде казахстанка уступила китаянке Шуай Чжан со счетом 4:6, 2:6.

    За час 12 минут встречи Зарина выполнила одну подачу на вылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта. А ее соперница была более успешна и походу матча не сделала ни одного эйса, три раза ошиблась при подаче и выполнила пять брейков.

    В следующем раунде Чжан встретится с Кристиной Младенович из Франции.

    Напомним, что Дияс занимает третью позицию в списке лучших теннисисток Казахстана.



    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:54
    Казахстанская гимнастка Виктория Бутолина выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 13:51
    Нет гарантии, что отпечатки пальцев казахстанцев не окажутся в руках злоумышленников — эксперт
    Сегодня, 13:47
    Понесут ли власти ответственность за публикацию персональных данных журналистов и блогеров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!