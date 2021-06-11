Зарина Дияс проиграла в третьем раунде турнира в Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пройти в следующий раунд плей-офф турнира серии WTA в Ноттингеме (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В третьем раунде казахстанка уступила китаянке Шуай Чжан со счетом 4:6, 2:6.

За час 12 минут встречи Зарина выполнила одну подачу на вылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта. А ее соперница была более успешна и походу матча не сделала ни одного эйса, три раза ошиблась при подаче и выполнила пять брейков.

В следующем раунде Чжан встретится с Кристиной Младенович из Франции.

Напомним, что Дияс занимает третью позицию в списке лучших теннисисток Казахстана.





