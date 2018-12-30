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Зарина Дияс проиграла в первом матче сезона

30 Декабря 2018 19:19 84
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Зарина Дияс проиграла в первом матче сезона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не сумела преодолеть барьер первого круга на турнире в Шэньчжэне, уступив россиянке Евгение Родиной, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM» .    

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25-летняя Зарина Дияс, занимающая 89-ю строчку в рейтинге WTA, уступила на старте первого турнира нового сезона представительнице России Евгение Родиной - 6:3, 3:6, 6:7(7). Матч продлился 2 часа и 7 минут.

Теперь Родина, занимающая 71-е место в мировой табели о рангах, сыграет с победительницей пары Элисон Риске (США) - Ван Цян (Китай).

Стоит отметить, что в августе текущего года Дияс и Родина играли друг против друга на крупном американском турнире в Цинциннати. В том матче уверенную победу одержала уроженка Алматы.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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