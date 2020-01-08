Зарина Дияс пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне

ШЭНЬЧЖЭНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс сумела пробиться в 1/4 финала турнира WTA в китайском городе Шэньчжэнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.

В рамках 1/8 финала наша спортсменка обыграла россиянку Анну Блинкову со счетом 6:1, 6:7 (9:11), 6:4.

За 2 часа и 45 минут матча Зарина совершила 3 подачи на вылет, 2 двойные ошибки и отыграла 12 из 17 брейк-поинтов.

Следующей соперницей Дияс станет испанка Гарбинья Мугуруса.