Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:12
-
-
Зарина Дияс пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Шэньчжэне
8 Января 2020 12:41
Поделиться:
ШЭНЬЧЖЭНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс сумела пробиться в 1/4 финала турнира WTA в китайском городе Шэньчжэнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Prosports.kz.
Новости по темеЗарина Дияс одержала победу в первом круге турнира WTA в Шэньчжэне Казахстанские теннисисты поднялись в рейтинге ATP Казахстанские теннисистки улучшили положение в топ-100 рейтинга WTA
В рамках 1/8 финала наша спортсменка обыграла россиянку Анну Блинкову со счетом 6:1, 6:7 (9:11), 6:4.
За 2 часа и 45 минут матча Зарина совершила 3 подачи на вылет, 2 двойные ошибки и отыграла 12 из 17 брейк-поинтов.
Следующей соперницей Дияс станет испанка Гарбинья Мугуруса.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Элизабет Турсынбаева передала в стихах свое настроение
- «Нефтехимик» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ
- Батыр Джукембаев обратился к казахстанцам перед боем за титулы IBF и WBC
- Александр Бублик проиграл во втором круге турнира в Дохе
- Батыр Джукембаев узнал имя соперника по титульному бою в январе
- Казахстанские волейболистки одержали первую победу на лицензионном турнире в Таиланде
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047