РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:12, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Зарина Дияс приблизилась к ТОП-100

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA), представила обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Федерации тенниса Казахстана, п ервая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, по-прежнему, на 21-м месте. Юлия Путинцева — 42-я, Зарина Дияс подобралась ближе к первой сотне (101-е место). В парном разряде Анна Данилина поднялась на одну позицию и стала 129-й.

    В обновленном мужском рейтинге лучший из казахстанцев Александр Бублик остался на 39-м месте, Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко потеряли по одной позиции и стали 106-м и 187-м, соответственно. В рейтинге парного разряда Андрей Голубев опустился с 39-й строчки на 40-ю, Александр Бублик стал 50-м. Александр Недовесов поднялся на семь отметок и теперь занимает 84-ю позицию.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Сегодня, 12:30
    «Серый» сахар рушит отрасль в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!