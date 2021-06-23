Зарина Дияс приблизилась к ТОП-100

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA), представила обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Федерации тенниса Казахстана, п ервая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, по-прежнему, на 21-м месте. Юлия Путинцева — 42-я, Зарина Дияс подобралась ближе к первой сотне (101-е место). В парном разряде Анна Данилина поднялась на одну позицию и стала 129-й.

В обновленном мужском рейтинге лучший из казахстанцев Александр Бублик остался на 39-м месте, Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко потеряли по одной позиции и стали 106-м и 187-м, соответственно. В рейтинге парного разряда Андрей Голубев опустился с 39-й строчки на 40-ю, Александр Бублик стал 50-м. Александр Недовесов поднялся на семь отметок и теперь занимает 84-ю позицию.