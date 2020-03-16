Зарина Дияс потеряла одну позицию в топ-100 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка лидеров осталась без изменений: звание первой ракетки мира принадлежит австралийке Эшли Барти, за ней следуют Симона Халеп из Румынии и чешская теннисистка Каролина Плишкова.

Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 17-ое место, Юлия Путинцева осталась 33-ей, Зарина Дияс потеряла одну позицию и теперь занимает 64-ое место.

В парном разряде Галина Воскобоева не изменила своего положения — 62-ая, Анна Данилина опустилась со 120-ой на 123-ю строку.





