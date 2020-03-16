+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 16 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зарина Дияс потеряла одну позицию в топ-100 рейтинга WTA

16 Марта 2020 10:31
Поделиться:
Зарина Дияс потеряла одну позицию в топ-100 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Дебют Шавката Рахмонова в UFC отменен в связи с пандемией
Федерация тенниса Казахстана вслед за ITF отложила все турниры Стала известна новая дата следующего боя Геннадия Головкина Казахстанские пловцы завоевали шесть медалей на чемпионате в Украине

Тройка лидеров осталась без изменений: звание первой ракетки мира принадлежит австралийке Эшли Барти, за ней следуют Симона Халеп из Румынии и чешская теннисистка Каролина Плишкова.

Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 17-ое место, Юлия Путинцева осталась 33-ей, Зарина Дияс потеряла одну позицию и теперь занимает 64-ое место.

В парном разряде Галина Воскобоева не изменила своего положения — 62-ая, Анна Данилина опустилась со 120-ой на 123-ю строку.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив