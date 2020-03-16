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Зарина Дияс потеряла одну позицию в топ-100 рейтинга WTA
16 Марта 2020 10:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеФедерация тенниса Казахстана вслед за ITF отложила все турниры Стала известна новая дата следующего боя Геннадия Головкина Казахстанские пловцы завоевали шесть медалей на чемпионате в Украине
Тройка лидеров осталась без изменений: звание первой ракетки мира принадлежит австралийке Эшли Барти, за ней следуют Симона Халеп из Румынии и чешская теннисистка Каролина Плишкова.
Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой 17-ое место, Юлия Путинцева осталась 33-ей, Зарина Дияс потеряла одну позицию и теперь занимает 64-ое место.
В парном разряде Галина Воскобоева не изменила своего положения — 62-ая, Анна Данилина опустилась со 120-ой на 123-ю строку.
Ключевые слова: Спорт,
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