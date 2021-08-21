Новости
Зарина Дияс потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Чикаго
21 Августа 2021 13:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пройти в полуфинал турнира серии «Челленджер» в Чикаго (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеСакен Бибосынов поддержал юных спортсменов Туркестана Анастасия Рыпакова остановилась в шаге от финала юниорского ЧМ по легкой атлетике Игорь Сон и Зульфия Чиншанло пожертвуют призовые на благотворительность
В матче 1/4 финала Зарина, занимающая 112-е место в рейтинге WTA, уступила 66-й ракетке мира из США Энн Ли — 4:6, 6:2, 3:6. За матч Дияс выполнила один эйс, совершила пять двойных ошибок, а также спасла три брейкпойнта из восьми. За путевку в финал Ли сразится с датчанкой Кларой Таусон (106).
Напомним, что в предыдущих играх Дияс одержала победу над американкой Мэдисон Бренгл (6:7, 7:6, 6:4), а затем оказалась сильнее итальянской теннисистки Сары Эррани (6:3, 1:6, 6:4).
Фото: Zhong Zhi/Getty Images
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанский боксер дважды отправил соперника в нокдаун на МЧА-2021
- Сакен Бибосынов поддержал юных спортсменов Туркестана
- Анастасия Рыпакова остановилась в шаге от финала юниорского ЧМ по легкой атлетике
- Игорь Сон и Зульфия Чиншанло пожертвуют призовые на благотворительность
- Нилуфар Раимова стала чемпионкой мира по женской борьбе среди юниорок
- Онлайн-спартакиада Saryarka прошла в Караганде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн