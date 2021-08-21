Зарина Дияс потерпела поражение в четвертьфинале турнира в Чикаго

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пройти в полуфинал турнира серии «Челленджер» в Чикаго (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче 1/4 финала Зарина, занимающая 112-е место в рейтинге WTA, уступила 66-й ракетке мира из США Энн Ли — 4:6, 6:2, 3:6. За матч Дияс выполнила один эйс, совершила пять двойных ошибок, а также спасла три брейкпойнта из восьми. За путевку в финал Ли сразится с датчанкой Кларой Таусон (106).

Напомним, что в предыдущих играх Дияс одержала победу над американкой Мэдисон Бренгл (6:7, 7:6, 6:4), а затем оказалась сильнее итальянской теннисистки Сары Эррани (6:3, 1:6, 6:4).

Фото: Zhong Zhi/Getty Images



