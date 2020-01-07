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Зарина Дияс одержала победу в первом круге турнира WTA в Шэньчжэне

7 Января 2020 13:47
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Зарина Дияс одержала победу в первом круге турнира WTA в Шэньчжэне

ШЭНЬЧЖЭН. КАЗИНФОРМ - В китайском Шэньчжэне стартовал международный теннисный турнир серии WTA. В соревнованиях принимает участие казахстанская теннисистка Зарина Дияс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В матче первого круга, казахстанка провела встречу против теннисистки из Китая Инъин Дуань. Дияс обыграла соперницу в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. В следующем матче казахстанская теннисистка проведет встречу против победительницы матча между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Анной Блинковой (Россия).

Открытый чемпионат Шэньчжэня — женский профессиональный международный теннисный турнир, проводимый в первые дни нового года в Шэньчжэне (Китай) на хардовых кортах. С 2013 года относится к международной серии WTA с призовым фондом 750 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.


Фото: twitter.com/Jimmie48 Photography


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Ключевые слова: Спорт,
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