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    08:31, 24 Март 2021 | GMT +6

    Зарина Дияс обыграла Винус Уильямс на турнире в Майами

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    МАЙАМИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (89-е место в рейтинге WTA) одержала победу в первом круге турнира в Майами (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Дияс обыграла известную американскую теннисистку Винус Уильямс (79-е). Причем для этого казахстанке потребовалось всего два сета — 6:2, 7:6. .
    Винус Уильямс была первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах, пять раз выигрывала «Уимблдон», два раза — US Open, становилась победительницей итогового турнира WTA. Также она является четырехкратной олимпийской чемпионкой. Что касается Зарины Дияс, то ее лучшей позицией в рейтинге является 31-е место.



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