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Зарина Дияс обыграла 24-ую ракетку мира на старте Australian Open

22 Января 2020 03:00
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Зарина Дияс обыграла 24-ую ракетку мира на старте Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла во второй круг одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В матче первого раунда 73-я ракетка мира З. Дияс переиграла представительницу США Аманду Анисимову (24-ое место рейтинга WTA) — 6:3, 4:6, 6:3.

В следующем круге Зарина Дияс встретится с Анной Блинковой (Россия).


Фото: sports.kz


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Ключевые слова: Спорт,
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