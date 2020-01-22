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Зарина Дияс обыграла 24-ую ракетку мира на старте Australian Open
22 Января 2020 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла во второй круг одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В матче первого раунда 73-я ракетка мира З. Дияс переиграла представительницу США Аманду Анисимову (24-ое место рейтинга WTA) — 6:3, 4:6, 6:3.
В следующем круге Зарина Дияс встретится с Анной Блинковой (Россия).
Фото: sports.kz
Ключевые слова: Спорт,
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