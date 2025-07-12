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    07:30, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Зарина Дияс не смогла выйти в полуфинал турнира в Португалии

    Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (246-е место в рейтинге WTA) потерпела поражение на турнире ITF в Сейшале (Португалия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Дияс
    Фото: ҚТФ

    В четвертьфинале Дияс встретилась с представительницей Чехии Габриэлой Кнутсон (217-е место) и уступила ей в трех сетах — 4:6, 7:5, 3:6. Матч продолжался 1 час и 59 минут.

    Казахстанка была посеяна на турнире под восьмым номером, а ее соперница — под четвертым.

    Таким образом, Зарина Дияс не смогла пробиться в полуфинал и завершила выступление на турнире в Сейшале, а Габриэла Кнутсон стала полуфиналисткой и поборется за выход в финал с российской теннисисткой Виталией Дьяченко (585-е место).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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