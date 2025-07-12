07:30, 12 Июль 2025 | GMT +5
Зарина Дияс не смогла выйти в полуфинал турнира в Португалии
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (246-е место в рейтинге WTA) потерпела поражение на турнире ITF в Сейшале (Португалия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинале Дияс встретилась с представительницей Чехии Габриэлой Кнутсон (217-е место) и уступила ей в трех сетах — 4:6, 7:5, 3:6. Матч продолжался 1 час и 59 минут.
Казахстанка была посеяна на турнире под восьмым номером, а ее соперница — под четвертым.
Таким образом, Зарина Дияс не смогла пробиться в полуфинал и завершила выступление на турнире в Сейшале, а Габриэла Кнутсон стала полуфиналисткой и поборется за выход в финал с российской теннисисткой Виталией Дьяченко (585-е место).