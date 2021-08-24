Зарина Дияс не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Чикаго

ЧИКАГО. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Чикаго, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В стартовом матче казахстанка уступила представительнице Франции Кристине Младенович со счетом 2:6, 6:7(3:7).

Встреча продлилась 2 часа 13 минут. За это время Дияс три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Младенович — два эйса, три двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 10.