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    02:00, 26 Март 2021 | GMT +6

    Зарина Дияс не смогла пробиться в третий круг Miami Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Зарина Дияс, занимающая 89-ю строчку рейтинга WTA, уступила 12-й ракетке мира, швейцарке Белинде Бенчич со счётом 6:2, 6:1 во втором круге турнира в Майами. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, за 1 час и 14 минут матча 27-летняя Дияс дважды подала на вылет, допустила четыре двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. 24-летняя Бенчич выполнила три эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

    Напомним, в первом круге Дияс обыграла известную американскую теннисистку Винус Уильямс (79-е). Причем для этого казахстанке потребовалось всего два сета — 6:2, 7:6. . Винус Уильямс была первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах, пять раз выигрывала «Уимблдон», два раза — US Open, становилась победительницей итогового турнира WTA. Также она является четырехкратной олимпийской чемпионкой.


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