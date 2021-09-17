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    00:16, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Зарина Дияс не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA в Люксембурге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не сумела пробиться в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA, который проходит в Люксембурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Сегодня представительница Казахстана сошлась на корте со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич и уступила ей по сумме двух сетов со счетом 1:6, 3:6. Встреча продлилась один час и две минуты, за это время Дияс сумела выиграть лишь четыре из 16-и геймов, совершить две подачи на вылет и все это при трех двойных ошибках.

    Напомним, что в предыдущем раунде казахстанка одержала победу над известной Анной Каролиной Шмидловой 6:0, 1:6, 6:4.

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