Зарина Дияс не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA в Люксембурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не сумела пробиться в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA, который проходит в Люксембурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Сегодня представительница Казахстана сошлась на корте со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич и уступила ей по сумме двух сетов со счетом 1:6, 3:6. Встреча продлилась один час и две минуты, за это время Дияс сумела выиграть лишь четыре из 16-и геймов, совершить две подачи на вылет и все это при трех двойных ошибках.

Напомним, что в предыдущем раунде казахстанка одержала победу над известной Анной Каролиной Шмидловой 6:0, 1:6, 6:4.