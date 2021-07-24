Новости
Зарина Дияс не доиграла свой первый матч из-за травмы на Олимпиаде-2020
24 Июля 2021 12:28
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стартовала в одиночном турнире на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеАлександр Бублик уступил второй ракетке мира на Олимпиаде-2020 С победы стартовала казахстанская теннисистка на Олимпиаде в Токио Елдос Сметов вышел в полуфинал Олимпиады-2020
В матче первого круга Дияс, занимающая 99-е место рейтинга WTA, сразилась с 11-й ракеткой мира и восьмой сеяной на турнире Барборой Крейчиковой из Чехии. Итогом поединка стала победа Крейчиковой на отказе Дияс из-за травмы в первом сете при счете 5:2 в пользы Барборы.
Напомним, что ранее свои первые олимпийские матчи провели другие казахстанцы: Елена Рыбакина обыграла австралийку Саманту Стосур (6:4, 6:2), а Александр Бублик потерпел поражение от российского теннисиста Даниила Медведева (4:6, 6:7).
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Более 200 медалей завоевали казахстанские ученики на международных олимпиадах с начала года
- Александр Бублик уступил второй ракетке мира на Олимпиаде-2020
- С победы стартовала казахстанская теннисистка на Олимпиаде в Токио
- Елдос Сметов вышел в полуфинал Олимпиады-2020
- Дзюдоист Елдос Сметов победил на старте Олимпиады-2020
- С победы начал свое выступление на Олимпиаде казахстанский боксер Серик Темиржанов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн