Зарина Дияс дала бой, но уступила пятой ракетке мира в США

ИНДИАН-УЭЛЛС. КАЗИНФОРМ - Во втором круге проходящего в Индиан-Уэллсе (США) турнира категории WTA 1000 BNP Paribas Open казахстанка играла с чешкой Барборой Крейчиковой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Первый сет взяла Крейчикова со счётом 6:4

Вторая партия осталась за Зариной – она сделала три брейка против двух у соперницы и выиграла со счетом 6:3.

В решающем игровом отрезке чешка на своей подаче уже не ошибалась, а Зарина отдала два гейма на своей подаче и проиграла 1:6.