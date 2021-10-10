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    13:28, 10 Октябрь 2021 | GMT +6

    Зарина Дияс дала бой, но уступила пятой ракетке мира в США

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    ИНДИАН-УЭЛЛС. КАЗИНФОРМ - Во втором круге проходящего в Индиан-Уэллсе (США) турнира категории WTA 1000 BNP Paribas Open казахстанка играла с чешкой Барборой Крейчиковой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Первый сет взяла Крейчикова со счётом 6:4

    Вторая партия осталась за Зариной – она сделала три брейка против двух у соперницы и выиграла со счетом 6:3.

    В решающем игровом отрезке чешка на своей подаче уже не ошибалась, а Зарина отдала два гейма на своей подаче и проиграла 1:6.


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