13:28, 10 Октябрь 2021 | GMT +6
Зарина Дияс дала бой, но уступила пятой ракетке мира в США
ИНДИАН-УЭЛЛС. КАЗИНФОРМ - Во втором круге проходящего в Индиан-Уэллсе (США) турнира категории WTA 1000 BNP Paribas Open казахстанка играла с чешкой Барборой Крейчиковой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Первый сет взяла Крейчикова со счётом 6:4
Вторая партия осталась за Зариной – она сделала три брейка против двух у соперницы и выиграла со счетом 6:3.
В решающем игровом отрезке чешка на своей подаче уже не ошибалась, а Зарина отдала два гейма на своей подаче и проиграла 1:6.