Зарезать свою жену пытался мужчина в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержан мужчина, ударивший свою жену ножом в грудь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Пациентка 1991 года рождения поступила в областную больницу 22 августа в 18:50 с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки справа. После рентгенографии был поставлен диагноз «краевой пневмоторакс справа». Утром сделана повторная рентгенография. Состояние стабильное, находится под наблюдением врачей в отделении хирургии», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Как проинформировали в департаменте полиции, подозреваемый в нанесении телесных повреждений был задержан и помещён в изолятор временного содержания.
Зарегистрированное уголовное дело по статье 115 УК РК будет направлено в суд. Ранее задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за угрозы в адрес жены.
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