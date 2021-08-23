Зарезать свою жену пытался мужчина в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержан мужчина, ударивший свою жену ножом в грудь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациентка 1991 года рождения поступила в областную больницу 22 августа в 18:50 с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки справа. После рентгенографии был поставлен диагноз «краевой пневмоторакс справа». Утром сделана повторная рентгенография. Состояние стабильное, находится под наблюдением врачей в отделении хирургии», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Как проинформировали в департаменте полиции, подозреваемый в нанесении телесных повреждений был задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Зарегистрированное уголовное дело по статье 115 УК РК будет направлено в суд. Ранее задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за угрозы в адрес жены.