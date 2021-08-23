+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: 28 °С
USD 426.93 EUR 498.36
RUB 5.73 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зарезать свою жену пытался мужчина в Атырау

23 Августа 2021 17:00
Поделиться:
Зарезать свою жену пытался мужчина в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау задержан мужчина, ударивший свою жену ножом в грудь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Таксист ограбил пожилую акмолинку
В ДТП на трассе Атырау-Уральск погибли три человека В ВКО тушат еще один очаг возгорания сухой травы Амурский тигр напал на человека в Хабаровском крае

«Пациентка 1991 года рождения поступила в областную больницу 22 августа в 18:50 с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки справа. После рентгенографии был поставлен диагноз «краевой пневмоторакс справа». Утром сделана повторная рентгенография. Состояние стабильное, находится под наблюдением врачей в отделении хирургии», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Как проинформировали в департаменте полиции, подозреваемый в нанесении телесных повреждений был задержан и помещён в изолятор временного содержания.
Зарегистрированное уголовное дело по статье 115 УК РК будет направлено в суд. Ранее задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за угрозы в адрес жены.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Таксист ограбил пожилую акмолинку
В ДТП на трассе Атырау-Уральск погибли три человека
В ВКО тушат еще один очаг возгорания сухой травы
Амурский тигр напал на человека в Хабаровском крае
Популярное
1 Сколько казахов проживает в Узбекистане
2 Французский фигурист выступил под песню Димаша Кудайбергена на казахском языке
3 Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
4 Мужчина стрелял в лошадей с окна своего дома в Рудном
5 За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
6 Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область
Читайте также
Почти 100 тысяч домов остались без света из-за тропического шторма «Генри» в США
В ВКО тушат еще один очаг возгорания сухой травы
Сколько казахов проживает в Узбекистане
Французский фигурист выступил под песню Димаша Кудайбергена на казахском языке
Части снаряда с ракетным двигателем обнаружили в Атырауской области
Мужчина стрелял в лошадей с окна своего дома в Рудном
За кражу копченой рыбы житель Павлодарской области попал под суд
Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив