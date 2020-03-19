Зарема Шаукенова о Елбасы: Цена величия – ответственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултану Абишевичу Назарбаеву судьба предначертала стать отцом - основателем современного Казахстана. О нем написано много и будет написано еще немало. О его величайшей роли в новейшей истории Казахстана, о громадном масштабе его личности, исключительных качествах, о заслугах перед Родиной и своим народом. Однако несколько дат в этой героической летописи всегда будут особыми 22 июня 1989 года, 1 декабря 1991 года и 19 марта 2019 года. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова.

«22 июня 1989 года Н. А. Назарбаев был избран Первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. 1 декабря 1991 года на первых всенародных президентских выборах за Н.А.Назарбаева отдали свои голоса 98,7% проголосовавших избирателей. Так, народ Казахстана сделал свой безошибочный судьбоносный выбор. 19 марта 2019 года Нурсултан Абишевич в своем ставшем историческим обращении к народу Казахстана скажет об этом так: « Я был удостоен чести моим народом стать первым президентом независимого Казахстана», - вспоминает Зарема Шаукенова. - В самые важные моменты истории нашего государства Президент обращался к своему народу, но его обращение к нации 19 марта прошлого года стало особым. В этот ставший историческим день мы услышали от Елбасы о принятом им решении о сложении полномочий Президента. В той памятной речи Глава государства говорил со всеми и с каждым из нас о гордости, доверии и любви: « Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране. Огромное спасибо вам – моему народу и низкий поклон. Благодаря такой поддержке я работал не жалея сил, энергии и здоровья, времени, чтобы оправдать это доверие «. Это уникальное качество Первого Президента - абсолютная вера в исключительность нашего народа и его мудрость. Говоря о достижениях независимого Казахстана, он особо подчеркнул, что « Все это мы сделали вместе, дорогие мои казахстанцы».

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан З. Шаукенова знает, на политических лидерах, которые возглавляют и направляют процессы фундаментальных преобразований общества и государства, лежит особая ответственность и историческая миссия.

«Для своего народа Первый Президент Казахстана стал надежным гарантом стабильности, стержнем казахстанской государственности, позволивший осуществить трудные политические, экономические и социальные преобразования, добиться признания Казахстана мировым сообществом. При этом в международном сообществе установилась твердая ассоциативная связь между Казахстаном и Нурсултаном Назарбаевым.

Сегодня подрастает уже второе поколение казахстанцев, живущих в период независимости. Но не только им, но и людям старшего возраста порой бывает сложно оценить масштаб изменений, произошедших за эти годы. Почти 30 лет назад казах­станцы пережили один из самых сложных периодов в своей истории. Тогда, после развала Советского Союза, остановилось большинство предприятий, миллионы людей остались без работы и веры в завтрашний день, продукты получали по карточкам, а соседние государства сотрясали межэтнические конфликты и гражданские войны.

А спустя три десятилетия Казахстан превратится в государство с динамичной экономикой, авторитетного участника международных отношений. Казахстан во главе с Первым Президентом шаг за шагом шел вперед, преодолевая препятствия, смело ставя перед собой все более амбициозные цели.

Тонкое чувство времени – это важное качество для политика, так как позволяет принимать своевременные решения. Еще Сенека говорил, что величие некоторых дел состоит не столько в размерах, сколько в своевременности их.

Наличие дара опережать в своем видении ход времени, предвидеть тенденции - то, что не раз позволяло Н.А.Назарбаеву на посту Президента не просто чувствовать, но и направлять развитие общественной психологии, не только не идя на поводу у ее отрицательных сторон (что свойст­венно популистам всех мастей и предопределяет их конечное стратегическое поражение), но и активно противодействуя им. Он всегда стремился менять те общественные стереотипы и инерцию, которые препятствуют прогрессу или сдерживают его. Ведь правильно чувствовать настрое­ния людей отнюдь не означает принимать всегда такие меры, которые бы ими поддерживались. Зачастую приходится идти на непопулярные меры, иногда необходимо жертвовать какими-то сиюминутными, тактическими выигрышами ради более отдаленных стратегических побед.

Как сказал в одном из интервью Елбасы: «Трудность настоящего лидера заключается в том, что ты вперед смотрящий. Ты ведущий, а не ведомый. Ты ведешь, и ты должен знать, куда ты ведешь….Президенту надо принять решение и отвечать за это решение».

Уинстону Черчиллю принадлежат слова «Цена величия – ответственность». Первый Президент нашей страны, обладая незаурядным талантом, благодаря которому сегодня находится в ряду с выдающимися мировыми лидерами, вынес на своих плечах небывалый груз ответственности, показав пример беззаветного служения делу всей своей жизни. Этим он заслужил безмерную благодарность и глубокое уважение народа. Об этом свидетельствуют рейтинги Нурсултана Назарбаева в социологических мониторингах, которые даже в кризисные 2008–2009 годы не опускались ниже 85%.

Практика обращений Президента к народу Казахстана была введена в 1997 году, они стали ожидаемым политическим событием года и у каждого обращения Нурсултана Назарбаева к народу было свое особое политическое звучание, воодушевляющий эффект и высокий мобилизующий потенциал. Поэтому 19 марта миллионы граждан приготовились выслушать обращение Главы государства с возможно неким программным заявлением, но произнесенные им слова миллионы граждан выслушали с замиранием сердца. Решение Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий Президента Республики Казахстан вызвали всеобщее потрясение, шок, многие люди не сдерживали слез.

Каким бы неожиданным ни показалось это решение, оно полностью соответствует духу современности, глубочайшей мудрости и силе характера Первого Президента. В своем Обращении к народу Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что мир не стоит на месте, появляются новые вызовы и новые возможнос­ти: «Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Результаты вам известны. Мир меняется, и приходят новые поколения. Процесс естественный. Они будут решать проблемы своего времени. Пусть постараются сделать страну еще лучше «.

В то же время Елбасы, оставаясь верным своему долгу, подчерк­нул, что дальнейшее успешное развитие Казахстана возможно только в условиях обеспечения преемственности выбранного курса: «Вопрос преемственности власти в Казахстане решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового Президента». Говоря о Председателе Сената Парламента Республики Казахстан К.К.Токаеве Н.А.Назарбаев сказал: «Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном». Позже Елбасы выразил поддержку кандидатуре действующего Президента Касым-Жомарта Токаева на досрочных выборах Президента Республики Казахстан, обратив внимание казахстанцев на высочайший уровень профессиональной подготовки Касым-Жомарта Кемелевича и его достойные уважения человеческие качества.

Глава государства К.К.Токаев в своей предвыборной программе обозначил, что курс Первого Президента, благодаря которому страна стала успешным и уважаемым в мире государством, останется неизменным. В этом стремление Президента выполнить политическую волю Первого Президента Казахстана, приумножив его огромное наследие, сделать нашу страну еще лучше.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.А.Назарбаев являет собой пример политического лидера, который сочетает интеллектуальные инновации с традициями, авторитетом, житейской мудростью и здоровым прагматизмом. Именно поэтому его политические и экономические проекты были успешными.

Он построил новое государство, сумев найти оптимальный путь вывода страны из кризиса, выстроить эффективно функционирующую систему ее развития и достойно политика, высочайшего уровня, передать управление новому поколению лидеров», - говорит Зарема Шаукенова.