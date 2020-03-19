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Зарема Шаукенова о Елбасы: Цена величия – ответственность

19 Марта 2020 09:00
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Зарема Шаукенова о Елбасы: Цена величия – ответственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нурсултану Абишевичу Назарбаеву судьба предначертала стать отцом - основателем современного Казахстана. О нем написано много и будет написано еще немало. О его величайшей роли в новейшей истории Казахстана, о громадном масштабе его личности, исключительных качествах, о заслугах перед Родиной и своим народом. Однако несколько дат в этой героической летописи всегда будут особыми 22 июня 1989 года, 1 декабря 1991 года и 19 марта 2019 года. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова.

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«22 июня 1989 года Н. А. Назарбаев был избран Первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. 1 декабря 1991 года на первых всенародных президентских выборах за Н.А.Назарбаева отдали свои голоса 98,7% проголосовавших избирателей. Так, народ Казахстана сделал свой безошибочный судьбоносный выбор. 19 марта 2019 года Нурсултан Абишевич в своем ставшем историческим обращении к народу Казахстана скажет об этом так: « Я был удостоен чести моим народом стать первым президентом независимого Казахстана», - вспоминает Зарема Шаукенова. - В самые важные моменты истории нашего государства Президент обращался к своему народу, но его обращение к нации 19 марта прошлого года стало особым. В этот ставший историческим день мы услышали от Елбасы о принятом им решении о сложении полномочий Президента. В той памятной речи Глава государства говорил со всеми и с каждым из нас о гордости, доверии и любви: « Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране. Огромное спасибо вам – моему народу и низкий поклон. Благодаря такой поддержке я работал не жалея сил, энергии и здоровья, времени, чтобы оправдать это доверие «. Это уникальное качество Первого Президента - абсолютная вера в исключительность нашего народа и его мудрость. Говоря о достижениях независимого Казахстана, он особо подчеркнул, что « Все это мы сделали вместе, дорогие мои казахстанцы».

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан З. Шаукенова знает, на политических лидерах, которые возглавляют и направляют процессы фундаментальных преобразований общества и государства, лежит особая ответственность и историческая миссия.

«Для своего народа Первый Президент Казахстана стал надежным гарантом стабильности, стержнем казахстанской государственности, позволивший осуществить трудные политические, экономические и социальные преобразования, добиться признания Казахстана мировым сообществом. При этом в международном сообществе установилась твердая ассоциативная связь между Казахстаном и Нурсултаном Назарбаевым.

Сегодня подрастает уже второе поколение казахстанцев, живущих в период независимости. Но не только им, но и людям старшего возраста порой бывает сложно оценить масштаб изменений, произошедших за эти годы. Почти 30 лет назад казах­станцы пережили один из самых сложных периодов в своей истории. Тогда, после развала Советского Союза, остановилось большинство предприятий, миллионы людей остались без работы и веры в завтрашний день, продукты получали по карточкам, а соседние государства сотрясали межэтнические конфликты и гражданские войны.

А спустя три десятилетия Казахстан превратится в государство с динамичной экономикой, авторитетного участника международных отношений. Казахстан во главе с Первым Президентом шаг за шагом шел вперед, преодолевая препятствия, смело ставя перед собой все более амбициозные цели.

Тонкое чувство времени – это важное качество для политика, так как позволяет принимать своевременные решения. Еще Сенека говорил, что величие некоторых дел состоит не столько в размерах, сколько в своевременности их.

Наличие дара опережать в своем видении ход времени, предвидеть тенденции - то, что не раз позволяло Н.А.Назарбаеву на посту Президента не просто чувствовать, но и направлять развитие общественной психологии, не только не идя на поводу у ее отрицательных сторон (что свойст­венно популистам всех мастей и предопределяет их конечное стратегическое поражение), но и активно противодействуя им. Он всегда стремился менять те общественные стереотипы и инерцию, которые препятствуют прогрессу или сдерживают его. Ведь правильно чувствовать настрое­ния людей отнюдь не означает принимать всегда такие меры, которые бы ими поддерживались. Зачастую приходится идти на непопулярные меры, иногда необходимо жертвовать какими-то сиюминутными, тактическими выигрышами ради более отдаленных стратегических побед.

Как сказал в одном из интервью Елбасы: «Трудность настоящего лидера заключается в том, что ты вперед смотрящий. Ты ведущий, а не ведомый. Ты ведешь, и ты должен знать, куда ты ведешь….Президенту надо принять решение и отвечать за это решение».

Уинстону Черчиллю принадлежат слова «Цена величия – ответственность». Первый Президент нашей страны, обладая незаурядным талантом, благодаря которому сегодня находится в ряду с выдающимися мировыми лидерами, вынес на своих плечах небывалый груз ответственности, показав пример беззаветного служения делу всей своей жизни. Этим он заслужил безмерную благодарность и глубокое уважение народа. Об этом свидетельствуют рейтинги Нурсултана Назарбаева в социологических мониторингах, которые даже в кризисные 2008–2009 годы не опускались ниже 85%.

Практика обращений Президента к народу Казахстана была введена в 1997 году, они стали ожидаемым политическим событием года и у каждого обращения Нурсултана Назарбаева к народу было свое особое политическое звучание, воодушевляющий эффект и высокий мобилизующий потенциал. Поэтому 19 марта миллионы граждан приготовились выслушать обращение Главы государства с возможно неким программным заявлением, но произнесенные им слова миллионы граждан выслушали с замиранием сердца. Решение Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий Президента Республики Казахстан вызвали всеобщее потрясение, шок, многие люди не сдерживали слез.

Каким бы неожиданным ни показалось это решение, оно полностью соответствует духу современности, глубочайшей мудрости и силе характера Первого Президента. В своем Обращении к народу Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что мир не стоит на месте, появляются новые вызовы и новые возможнос­ти: «Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Результаты вам известны. Мир меняется, и приходят новые поколения. Процесс естественный. Они будут решать проблемы своего времени. Пусть постараются сделать страну еще лучше «.

В то же время Елбасы, оставаясь верным своему долгу, подчерк­нул, что дальнейшее успешное развитие Казахстана возможно только в условиях обеспечения преемственности выбранного курса: «Вопрос преемственности власти в Казахстане решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего Президента его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового Президента». Говоря о Председателе Сената Парламента Республики Казахстан К.К.Токаеве Н.А.Назарбаев сказал: «Я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном». Позже Елбасы выразил поддержку кандидатуре действующего Президента Касым-Жомарта Токаева на досрочных выборах Президента Республики Казахстан, обратив внимание казахстанцев на высочайший уровень профессиональной подготовки Касым-Жомарта Кемелевича и его достойные уважения человеческие качества.

Глава государства К.К.Токаев в своей предвыборной программе обозначил, что курс Первого Президента, благодаря которому страна стала успешным и уважаемым в мире государством, останется неизменным. В этом стремление Президента выполнить политическую волю Первого Президента Казахстана, приумножив его огромное наследие, сделать нашу страну еще лучше.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.А.Назарбаев являет собой пример политического лидера, который сочетает интеллектуальные инновации с традициями, авторитетом, житейской мудростью и здоровым прагматизмом. Именно поэтому его политические и экономические проекты были успешными.

Он построил новое государство, сумев найти оптимальный путь вывода страны из кризиса, выстроить эффективно функционирующую систему ее развития и достойно политика, высочайшего уровня, передать управление новому поколению лидеров», - говорит Зарема Шаукенова.


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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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