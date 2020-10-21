Зарема Шаукенова: Назначение даты выборов - подтверждение действий по реализации политической модернизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обращение Главы государства и назначение даты парламентских выборов в строго установленные конституционные сроки является ярким подтверждением последовательных действий по реализации мер политической модернизации, развития многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны. Таким мнением поделилась директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова, передает МИА «Казинформ».

«Электоральная повестка, так или иначе, время от времени обсуждалась в обществе. Эксперты и политологи делали свои прогнозы, рассуждали о том, станут ли парламентские выборы, как это было уже неоднократно в Казахстане, досрочными. Ближе к началу текущего года стало очевидным, что трендом 2020 года, определяющим развитие политической системы, станут активизация процессов партийного строительства и повышение роли парламента в политической жизни страны.

Свою роль в этом сыграл пакет политических реформ, разработанный на площадке Национального совета общественного доверия и поддержанный Президентом К.К.Токаевым. В первую очередь, речь идет о двукратном снижении порога, необходимого для регистрации политических партий – с 40 до 20 тысяч человек. Безусловно, эта новация активизирует процессы партийного строительства, будут появляется новые партийные проекты, которые будут отражать интересы различных социально-политических групп. Еще одной значимой мерой, направленной на модернизацию партийно-политического поля, стало повышение статуса парламентской оппозиции, ее институциализация путем внесения поправок в Закон «О Парламенте и статусе его депутатов». Наконец, предложенная Президентом 30% квота для женщин и молодежи в партийных списках позволит сделать нашу политическую систему более инклюзивной, значительно повысит участие женщин в представительных органах власти, законотворческих процессах. Молодежная квота, в свою очередь, даст шанс омолодить в определенной мере депутатский корпус.

Обращение Главы государства и назначение даты парламентских выборов в строго установленные конституционные сроки является ярким подтверждением последовательных действий по реализации мер политической модернизации, развития многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны. То есть уже на старте электоральной кампании можно смело утверждать, что ее особенностью и главной чертой станут назначение выборов строго в установленные законами страны сроки, их проведение в рамках обновленного выборного законодательства, учитывающего интересы всех слоев общества, большей вовлеченности в этот процесс женщин и молодежи, ответственного и активного участия граждан», - заключила З.Шаукенова.

Напомним, сегодня Президент РК подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.