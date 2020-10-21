Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Зарема Шаукенова: Назначение даты выборов - подтверждение действий по реализации политической модернизации

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Октября 2020, 13:03
Зарема Шаукенова: Назначение даты выборов - подтверждение действий по реализации политической модернизации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обращение Главы государства и назначение даты парламентских выборов в строго установленные конституционные сроки является ярким подтверждением последовательных действий по реализации мер политической модернизации, развития многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны. Таким мнением поделилась директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова, передает МИА «Казинформ».

«Электоральная повестка, так или иначе, время от времени обсуждалась в обществе. Эксперты и политологи делали свои прогнозы, рассуждали о том, станут ли парламентские выборы, как это было уже неоднократно в Казахстане, досрочными. Ближе к началу текущего года стало очевидным, что трендом 2020 года, определяющим развитие политической системы, станут активизация процессов партийного строительства и повышение роли парламента в политической жизни страны.

Свою роль в этом сыграл пакет политических реформ, разработанный на площадке Национального совета общественного доверия и поддержанный Президентом К.К.Токаевым. В первую очередь, речь идет о двукратном снижении порога, необходимого для регистрации политических партий – с 40 до 20 тысяч человек. Безусловно, эта новация активизирует процессы партийного строительства, будут появляется новые партийные проекты, которые будут отражать интересы различных социально-политических групп. Еще одной значимой мерой, направленной на модернизацию партийно-политического поля, стало повышение статуса парламентской оппозиции, ее институциализация путем внесения поправок в Закон «О Парламенте и статусе его депутатов». Наконец, предложенная Президентом 30% квота для женщин и молодежи в партийных списках позволит сделать нашу политическую систему более инклюзивной, значительно повысит участие женщин в представительных органах власти, законотворческих процессах. Молодежная квота, в свою очередь, даст шанс омолодить в определенной мере депутатский корпус.

Обращение Главы государства и назначение даты парламентских выборов в строго установленные конституционные сроки является ярким подтверждением последовательных действий по реализации мер политической модернизации, развития многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны. То есть уже на старте электоральной кампании можно смело утверждать, что ее особенностью и главной чертой станут назначение выборов строго в установленные законами страны сроки, их проведение в рамках обновленного выборного законодательства, учитывающего интересы всех слоев общества, большей вовлеченности в этот процесс женщин и молодежи, ответственного и активного участия граждан», - заключила З.Шаукенова.

Напомним, сегодня Президент РК подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.

Мажилис   Выборы   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом