Зарегистрировать недвижимость можно за два часа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе госкорпорации «Правительство для граждан» Министерство юстиции РК внесло изменения в правила по регистрации прав на недвижимое имущество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Теперь после сделки, произведенной у нотариуса по регистрации прав на недвижимость, клиент по желанию может за дополнительную сумму получить результат в ускоренном порядке в течение двух часов с момента оплаты.

На сегодня клиентам, обратившимся к нотариусу, результаты выдаются не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в информационную систему правового кадастра подтверждения об оплате за регистрацию прав на недвижимость. Зачастую это может задерживать процесс документирования имущества клиентов, которые оформляют ипотеки, кредиты, залоги и другие нужды в банках.

«Сокращение времени оказания услуги позволяет нам исключить административные барьеры и коррупционные риски. Мы не отрицаем, что для ускорения процесса граждане искали различные лазейки, что могло приводить к правонарушениям. Данные изменения ощутимо повлияют и на сферу продаж недвижимости», – говорит председатель правления госкорпорации Адил Кожихов.

Ранее «Правительство для граждан» совместно с компанией Кaspi реализовали возможность оплаты за услугу в приложении Кaspi.kz для клиентов, зарегистрировавших недвижимость у нотариусов. Добавим, что за первое полугодие 2021 года казахстанцы совершили более 570 тыс. сделок по недвижимости у нотариусов.

Справочно: Изменения внесенные в Правила оказания государственной услуги «Государственная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество», утвержденные приказом министра юстиции от 31 августа 2021 года вводятся в действие с 17 сентября 2021 года.