Зарегистрированы еще 3 новых случая заражения коронавирусом в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Зарегистрированы еще 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 2 случая.