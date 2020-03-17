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Зарегистрированы еще 3 новых случая заражения коронавирусом в Казахстане

17 Марта 2020 09:12
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Зарегистрированы еще 3 новых случая заражения коронавирусом в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Зарегистрированы еще 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 11 случаев, Нур-Султане – 2 случая.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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