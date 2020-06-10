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Зарегистрированы 6 случаев с летальным исходом от КВИ
10 Июня 2020 23:15
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город Нур-Султан - мужчины 1973, 1952, 1961, 1950 годов рождения,
Западно-Казахстанская область - женщина 1941 года рождения,
Карагандинская область - мужчина 1953 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 67 летальных случаев.
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