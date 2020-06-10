Зарегистрированы 6 случаев с летальным исходом от КВИ

город Нур-Султан - мужчины 1973, 1952, 1961, 1950 годов рождения,

Западно-Казахстанская область - женщина 1941 года рождения,

Карагандинская область - мужчина 1953 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 67 летальных случаев.



