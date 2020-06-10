+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 17 °С
USD 399.32 EUR 453.55
RUB 5.81 CNY 56.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Зарегистрированы 6 случаев с летальным исходом от КВИ

10 Июня 2020 23:15
Поделиться:
Зарегистрированы 6 случаев с летальным исходом от КВИ

город Нур-Султан - мужчины 1973, 1952, 1961, 1950 годов рождения,

Западно-Казахстанская область - женщина 1941 года рождения,

Карагандинская область - мужчина 1953 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 67 летальных случаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив