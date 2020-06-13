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Зарегистрированы 2 случая с летальным исходом от КВИ

13 Июня 2020 20:55
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Зарегистрированы 2 случая с летальным исходом от КВИ

город Шымкент - мужчина 1944 года рождения,

Западно-Казахстанская область - мужчина 1938 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 72 летальных случая.

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