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Зарегистрированы 2 случая с летальным исходом от КВИ
13 Июня 2020 20:55
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город Шымкент - мужчина 1944 года рождения,
Западно-Казахстанская область - мужчина 1938 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 72 летальных случая.
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