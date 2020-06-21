Зарегистрированы 2 случая летального исхода от КВИ в городе Алматы

Зарегистрированы 2 случая летального исхода от КВИ в городе Алматы.

Мужчины 1960 и 1957 годов рождения.





Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.



Итого по Казахстану 120 летальных случаев.