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Зарегистрированы 2 случая летального исхода от КВИ в городе Алматы

21 Июня 2020 22:25
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Зарегистрированы 2 случая летального исхода от КВИ в городе Алматы

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 21 июня 2020 г. в Казахстане 178 человек выздоровели от КВИ 48 человек выздоровели от КВИ

Зарегистрированы 2 случая летального исхода от КВИ в городе Алматы.

Мужчины 1960 и 1957 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 120 летальных случаев.

г. Нур-Султан – 32
г. Алматы – 20
г. Шымкент – 13
Акмолинская область – 8
Актюбинская область – 1
Атырауская область – 3
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Западно-Казахстанская область – 6
Карагандинская область – 10
Костанайская область – 2
Мангистауская область – 2
Павлодарская область – 13
Туркестанская область – 8

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