11:10
27 Мая 2022 10:11
Зарегистрировано восемь новых случаев КВИ за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 723 случая, из них по три случая в городах Нур-Султане и Алматы, по одному случаю в Карагандинской и Павлодарской областях.
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