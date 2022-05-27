27 Мая 2022 10:11

Зарегистрировано восемь новых случаев КВИ за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 млн 305 тыс. 723 случая, из них по три случая в городах Нур-Султане и Алматы, по одному случаю в Карагандинской и Павлодарской областях.