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Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане
3 Мая 2022 10:02
Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 0,

в городе Алматы – 2,

в городе Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 0,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 0,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 551 случая.

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