Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 25 случаев.

Сегодня утром сообщалось, что заболевшего коронавирусом 40-летнего россиянина зарегистрировали в Алматы.