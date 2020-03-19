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Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане
19 Марта 2020 13:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы – 19 случаев, Нур-Султане – 25 случаев.
Сегодня утром сообщалось, что заболевшего коронавирусом 40-летнего россиянина зарегистрировали в Алматы.
Ключевые слова: Нур-Султан, Минздрав РК, Здравоохранение, Коронавирус,
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