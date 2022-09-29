Зарегистрировано 33 смертельных случая от коронавируса на Филиппинах

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ – В среду на Филиппинах зарегистрировано 1,5 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, из них 33 с летальным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Власти островного государства сообщили о новых случаях заражения COVID-19, в результате общее число инфицированных вирусом в стране достигло 3 943 153 человек.

Министерство здравоохранения сообщило, что число больных находящихся под наблюдением врачей сократилось до 27 553 граждан, из которых 33 пациента скончались от осложнений. В результате число погибших в стране достигло 62 882 человека.

В столице с населением более 13 млн человек зарегистрировано 671 новый случай заражения коронавирусом.

Филиппины ранее сообщили о самом высоком количестве заболевания вирусной инфекцией за один день – 39 004 случая 15 января т.г. Страна с населением около 110 млн человек полностью вакцинировала более 73 млн человек.

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