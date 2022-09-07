Зарегистрировано 324 новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из них:

в городе Нур-Султане – 62,

в городе Алматы – 29,

в городе Шымкенте – 2,

в Абайской области – 9,

в Акмолинской области – 27,

в Актюбинской области – 11,

в Атырауской области – 8,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 3,

в Жетысуской области – 3,

в ЗКО – 20,

в Карагандинской области – 40,

в Костанайской области – 39,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 11,

в Павлодарской области – 12,

в СКО – 26,

в Туркестанской области – 3,

в Улытауской области – 5.

Всего в стране подтверждено 1 млн 390 тыс. 587 случаев.