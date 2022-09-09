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Зарегистрировано 26 ДТП с участием детей в СКО

Редактор:  
Алла Серикбаева
9 Сентября 2022, 18:06
Зарегистрировано 26 ДТП с участием детей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - За 8 месяцев в СКО зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 1 ребенок погиб, 30 получили ранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета административной полиции Министерства внутренних дел.

В целом, на дорогах области зарегистрировано 193 ДТП, в которых погибло 25 человек и 287 получили травмы.

Максимально снизить риск детского дорожно-транспортного травматизма – такая задача стоит перед полицейскими в первые дни школьного учебного года. С 1 сентября стражи правопорядка страны работают в рамках второго этапа мероприятия «Внимание-дети!».

Полицейские посещают школы, медицинские учреждения, ведут профилактику нарушений Правил дорожного движения среди детей на улицах.

«С началом учебного года, когда в утренние и вечерние «часы пик» на улицах городов повышается количество автомашин и пешеходов – профилактика ДТП приобретает особую актуальность. Просим родителей детей подключиться к этому общему делу; рассказывать малышам и подросткам о необходимости строго соблюдения всех правил на дороге, а главное – личным примером показывать младшим, что нарушать ПДД – не допустимо», – сказал начальник УМПС департамента полиции СКО Айдын Байматов.

С начала второго этапа мероприятия «Внимание-дети!» североказахстанскими полицейскими выявлено свыше 1680 нарушений ПДД, из них: 15 фактов перевозки детей без детского удерживающего устройства, 54 факта нарушений правил проезда перекрестков и 192 фактов нарушений со стороны пешеходов.

«Внимание-дети!» завершается 12 сентября, однако ежедневная работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма будет продолжаться.


Северо-Казахстанская область   ДТП   Общество   Дети  
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