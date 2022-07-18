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Зарегистрировано 245 угонов авто с начала года в Казахстане
18 Июля 2022 14:08

Зарегистрировано 245 угонов авто с начала года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 94 из этих угнанных автомобилей возвращены владельцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года зарегистрировано 245 угонов автомобилей, из них по 158 случаям дела раскрыты. Эти дела направлены в суд. 94 из этих угнанных автомобилей возвращены владельцам», - сообщили в Министерстве внутренних дел РК в ответ на запрос корреспондента агентства МИА «Казинформ».

Кроме того, в министерстве ответили на вопрос о попытках ввоза угнанных автомобилей из соседних стран на территорию Казахстана.

«Таких фактов, конечно, не так много. С начала этого года по настоящее время в стране выявлено 32 автомобиля, угнанных в соседних государствах. Все они изъяты», - уточнили в МВД.

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Автор:
Корреспондент
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