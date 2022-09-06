Зарегистрировано 154 новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из них:

в городе Нур-Султане – 46,

в городе Алматы – 13,

в городе Шымкенте – 1,

в Абайской области – 1,

в Акмолинской области – 15,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 10,

в ВКО – 4,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 25,

в Костанайской области – 10,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 4,

в СКО – 2.

Всего в стране подтверждено 1 млн 390 тыс. 263 случая.