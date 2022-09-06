Зарегистрировано 154 новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Из них:
в городе Нур-Султане – 46,
в городе Алматы – 13,
в городе Шымкенте – 1,
в Абайской области – 1,
в Акмолинской области – 15,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 10,
в ВКО – 4,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 25,
в Костанайской области – 10,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 4,
в СКО – 2.
Всего в стране подтверждено 1 млн 390 тыс. 263 случая.