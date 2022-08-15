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Зарегистрировано 153 факта продажи наркотиков через интернет в РК
15 Августа 2022 13:01

Зарегистрировано 153 факта продажи наркотиков через интернет в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году зарегистрировано 153 факта продажи наркотиков через интернет. Об этом сообщил представитель департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК Данияр Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши специалисты проводят мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, записей, блогов и рекламы, содержащих информацию о распространении наркотических средств. Зарегистрировано 76 досудебных дел по незаконной рекламе или пропаганде наркотических средств, 153 уголовных дела по их реализации через интернет. В ходе мониторинга социальных сетей выявили и заблокировали 1 606 веб-сайтов, аккаунтов и других ресурсов, имеющих отношение к распространению наркотических средств и психотропных веществ», - сказал представитель департамента на брифинге.

В этой связи Данияр Оралов напомнил родителям о необходимости быть внимательными к тому, как проводят свободное время их дети и с кем они общаются.

«В конце концов, они могут столкнуться с незаконным наркобизнесом», - добавил он.

Фото:thesun.co.uk



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