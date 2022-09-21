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Зарегистрировано 13 фактов применения насилия в отношении полицейских в СКО
21 Сентября 2022, 14:42

Зарегистрировано 13 фактов применения насилия в отношении полицейских в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - С начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 13 фактов применения насилия в отношении полицейских, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Применение насилия в отношении представителя власти - серьезное уголовное правонарушение, за которое предусмотрена строгая ответственность. Как показывает практика, большинство подобных случаев происходит в состоянии опьянения, зачастую, когда полицейские пресекают пьяные выходки правонарушителей и доставляют их для медицинского освидетельствования.

В июне петропавловским полицейским пришлось применить наручники, усмиряя супружескую пару. Инцидент произошел около 07:00 часов возле одного из городских кафе. Мужчина, нетрезвое поведение которого потребовало реагирования полиции, отказался выполнить законное требование о прохождении медосвидетельствования, а его супруга укусила полицейского за предплечье.

«К обоим пришлось применить спецсредства - наручники. В итоге 38-летняя горожанка оказалась на скамье подсудимых. Суд учел, что к уголовной ответственности она привлекается впервые, и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на данный срок. Важно помнить, что, согласно статье 380 Уголовного кодекса РК, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти может наказываться лишением свободы на срок до 4 лет», - сообщил начальник следственного управления ДП СКО Кайрат Касымбеков.


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