Зарегистрированным в оффшорных зонах поставщикам запретят участвовать в госзакупках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запретят участвовать в государственных закупках поставщикам, зарегистрированным в оффшорных зонах. Об этом заявил министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Также, представляя депутатам законопроект по совершенствованию сферы госзакупа, глава Минифина сообщил, что в рамках поручения Главы государства законопроектом предлагается установление административной ответственности работников квазигоссектора за нарушения правил закупок. Предусмотрен перевод всех закупок квазигоссектора в электронный формат.

Предлагается утверждение Министерством финансов единых правил закупок субъектов квазигоссектора, за исключением Фонда «Самрук-Казына».

«При этом Правила «Самрук-Казына» будут утверждаться решением Совета директоров Фонда по согласованию с Министерством финансов», - пояснил Алихан Смаилов.



Отметим, что на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора».