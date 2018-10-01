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Зарегистрированным в оффшорных зонах поставщикам запретят участвовать в госзакупках

3 Октября 2018 13:37 102
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Зарегистрированным в оффшорных зонах поставщикам запретят участвовать в госзакупках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запретят участвовать в государственных закупках поставщикам, зарегистрированным в оффшорных зонах. Об этом заявил министр финансов РК Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Также, представляя депутатам законопроект по совершенствованию сферы госзакупа, глава Минифина сообщил, что в рамках поручения Главы государства законопроектом предлагается установление административной ответственности работников квазигоссектора за нарушения правил закупок. Предусмотрен перевод всех закупок квазигоссектора в электронный формат.

Предлагается утверждение Министерством финансов единых правил закупок субъектов квазигоссектора, за исключением Фонда «Самрук-Казына».

«При этом Правила «Самрук-Казына» будут утверждаться решением Совета директоров Фонда по согласованию с Министерством финансов», - пояснил Алихан Смаилов.

Отметим, что на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора». 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Минфин РК, Мажилис,
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Автор:

Серик Сабеков

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