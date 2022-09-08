Зарегистрирован 321 новый случай заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них:

в городе Нур-Султане – 59,

в городе Алматы – 31,

в городе Шымкенте – 1,

в Абайской области – 4,

в Акмолинской области – 39,

в Актюбинской области – 6,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 8,

в Жамбылской области – 4,

в Жетысуской области – 3,

в ЗКО – 37,

в Карагандинской области – 40,

в Костанайской области – 30,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 16,

в СКО – 22,

в Туркестанской области – 1,

в Улытауской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 млн 390 тыс. 908 случаев.