Зарегистрирован 321 новый случай заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из них:
в городе Нур-Султане – 59,
в городе Алматы – 31,
в городе Шымкенте – 1,
в Абайской области – 4,
в Акмолинской области – 39,
в Актюбинской области – 6,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 8,
в Жамбылской области – 4,
в Жетысуской области – 3,
в ЗКО – 37,
в Карагандинской области – 40,
в Костанайской области – 30,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 9,
в Павлодарской области – 16,
в СКО – 22,
в Туркестанской области – 1,
в Улытауской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 млн 390 тыс. 908 случаев.