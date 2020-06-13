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Зарегистрирован 1 случай летального исхода от КВИ в Павлодарской области
13 Июня 2020 21:40
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Пациентка 1942 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 73 летальных случая.
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