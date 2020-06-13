Зарегистрирован 1 случай летального исхода от КВИ в Павлодарской области

Пациентка 1942 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 73 летальных случая.