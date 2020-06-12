Зарегистрирован 1 случай летального исхода от КВИ в Павлодарской области.

Зарегистрирован 1 случай летального исхода от КВИ в Павлодарской области.

Пациентка 1961 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 68 летальных случаев.

г. Нур-Султан – 14

г. Алматы – 10

г. Шымкент – 10

Акмолинская область – 4

Атырауская область – 3

Восточно-Казахстанская область – 1

Жамбылская область – 1

Западно-Казахстанская область – 3

Карагандинская область – 7

Костанайская область – 2

Мангистауская область – 1

Павлодарская область – 9

Туркестанская область – 3