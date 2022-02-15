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Заразность «омикрона» в пять раз выше штамма «дельта» - Правительство

15 Февраля 2022 14:04
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Заразность «омикрона» в пять раз выше штамма «дельта» - Правительство

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов объяснил решение о переводе в онлайн-формат обучения общеобразовательных школ в январе текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Рост заболеваемости КВИ с 1 по 12 января отмечался практически во всех регионах. В целом по стране уровень заболеваемости увеличился в 3,1 раза с 2940 случаев до 13 тысяч случаев. 78 % суточной заболеваемости по стране приходилось на 3 мегаполиса. К примеру, заболеваемость выросла в городах Нур-Султане в 9,9 раза, Шымкенте – в 3,7 раза, Алматы – в 2 раза. В целом по стране заболеваемость выросла в 35 раз. Решение о переводе на дистанционный формат обучения школьников в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте принято с 17 января 2022 года на основании полученных данных о циркуляции штамма «омикрон» в республике, скорость распространения и передачи которого выше, чем у штамма «дельта», а заразность в 5 раз больше (число инфицированных каждые три-четыре дня удваивается)», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он пояснил, что, по информации Министерства здравоохранения, перед штаммом «омикрон» наиболее уязвимые дети.

«При этом в данный период по заявлению родителей школы в указанных городах организовали обучение в штатном формате для 1-2 классов, дежурные классы для обучающихся 3-5 классов. В штатном режиме продолжалось обучение во всех сельских школах независимо от числа учащихся, а также в городских школах с контингентом обучающихся до 600 учащихся. 17 января 2022 года представители министерств образования и науки, здравоохранения провели брифинг для представителей средств массовой информации касательно перехода на дистанционное обучение организаций среднего образования и формата работы дошкольных организаций», - отметил Премьер.

Вместе с тем, напомнил глава Кабмина, с учетом опыта работы школ в первом полугодии 2021 – 2022 учебного года с 21 января 2022 года постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан определен единый формат обучения в организациях образования, предусматривающий работу в штатном формате организаций дошкольного образования (вне зависимости от зоны эпидемиологического риска) и общеобразовательных школ в регионах, находящихся в умеренной («желтой») и низкой («зеленой») зонах эпидемиологического риска.

«Согласно постановлению, в регионах, находящихся в «красной» зоне, с 24 января 2022 года обучение в штатном формате разрешено в начальных классах, в школах с количеством до 600 учащихся, в школах с числом свыше 600 учащихся с загруженностью не более 50 % от проектной мощности школ. С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации по КВИ с 14 февраля 2022 года решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (от 7 февраля 2022 года) во всех школах страны независимо от форм собственности разрешено обучение в штатном формате с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований», - заключил А. Смаилов.

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#Премьер-министр РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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