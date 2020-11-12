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Заразившийся коронавирусом Владимир Зеленский находится в больнице
КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, у которых подтвержден коронавирус, находятся в изолированных палатах больницы «Феофания», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.
Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью «Украинской правде».
«Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там оборудован специальный кабинет, в котором Президент может проводить совещания», - рассказал Подоляк.
По его словам, в палате главы государства установлена спецсвязь. У Ермака такого спецкабинета нет, лишь изолированная палата.
Подоляк отметил, что и у Президента, и у главы ОП стандартный график работы. «Единственное ограничение - это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится рядом у Президента или у главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне», - рассказал советник Ермака.
Он добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина. Не видится Президент и с руководителем ОП - связь с ним только по телефону.
Как сообщалось, 9 ноября коронавирус выявили у Президента Владимира Зеленского, а также у главы Офиса Президента Андрея Ермака.
11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.
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